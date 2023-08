“No sabía nadar”: Carolina Arregui recordó sus mejores anécdotas en la teleserie “Ángel Malo”

Carolina Arregui recordó este martes sus mejores anécdotas como protagonista del fenómeno televisivo de la década de los ochenta “Ángel Malo”, teleserie que Canal 13 decidió reponer en agosto, y por su señal REC TV, a 37 años de su estreno, el 11 de marzo de 1986.

La actriz, que en la época en que interpretó el controvertido papel de Nice Oyarzo recién se empinaba por los 20 años, y debido a su falta de instrucción en teatro era foco de habituales cuestionamientos de algunos de sus colegas de escena, aseguró en conversación con hoyxhoy.cl que dicha novela “marcó un antes y un después” en las producciones dramáticas nacionales.

El recuerdo de Carolina Arregui

“Yo creo que marcó un antes y un después. Fue una teleserie que contaba una historia basada en una mujer que quería surgir, cumplir sus sueños y que encuentra el gran amor de su vida en un lugar donde no pertenece”, reseñó Arregui, quien celebró la decisión del 13 de reponer “Ángel Malo” en la pantalla.

Esto, porque en sus palabras la teleserie fue un producto de gran calidad para la época, y que dejó una de las escenas más recordadas en la historia de las novelas chilenas.

“Me acuerdo de una escena en que Bastián (Bodenhöfer, el otro protagonista de la teleserie) me tiraba a la piscina y yo no sabía nadar. Y tuve que apretarme la nariz para caer a la piscina y eso no estaba dentro del libreto. Se suponía que era de sorpresa, pero no lo pude evitar”, reveló la actriz, quien incluso debió evadir en reiteradas ocasiones a los fanáticos de la producción.

“Ángel Malo” vuelve a la televisión chilena: sepa cuándo y dónde ver esta emblemática teleserie

Claudio Arredondo recordó con cariño la teleserie “Ángel Malo”: “Ojalá la gente la vea”

“Una vez también me tocó disfrazarme para que no me reconocieran en el público cuando había salido con Bastián. En algún momento se me sale la peluca y quedó la escoba, todos muertos de la risa”, contó la actriz, quien a más de dos décadas del estreno de “Ángel Malo” sigue defendiendo a su personaje, una joven que para avanzar en la vida toma una serie de malas decisiones.