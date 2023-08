Papá Lulo se sinceró y reveló cuál de sus “hijos” de Gran Hermano lo apuñaló por la espalda

El querido participante de Gran Hermano, Francisco Arenas, más conocido como “Papá Lulo”, se sinceró en el programa satélite de CHV, donde estuvo invitado tras su eliminación y reveló quién fue el jugador que sintió le dio una puñalada por la espalda.

“Hans me dijo que yo era como el papá de él, que me apreciaba harto, pero el día que hicimos un cara a cara me dijo ‘voy a tener que nombrarlo, no es nada malo, para que no se moleste’”. Palabras que molestaron a “Panchito”, porque podría haber nominado a los otros jugadores.

“Por qué me vas a nombrar a mí si tenís ocho personas más al lado tuyo que puedes nombrar...Lo vi que estaba temeroso que lo fueran a excluir del grupo”.

Francisco reveló decepción por Hans

Posteriormente, el periodista Michael Roldán le preguntó quién había sido la persona que más lo había decepcionado al interior de la casa, a lo que reiteró que Hans, más que Trinidad.

“(Porque) me comentó que me quería votar y yo era como el papá de él, y resulta que a tu papá no le entierras una puñalada y después dices que es el papá”, sentenció Francisco.

De igual forma tuvo palabras para Jorge Aldoney, quien quedó muy molesto cuando Francisco se retiró, puesto que no se despidió de él y ni siquiera lo miró.

“Yo no tengo nada contra Jorge, pero hay actitudes que no me gustaron. Lo encontré falso”, explicó Francisco Arenas, añadiendo que “Jorge hizo la del bandido: de un día para otro se fue escondido de la pieza y no dijo nada”, aseguró.

Según sus palabras, su molestia con el “Mister Chile” se debe a una fea actitud que tuvo con su amiga, Jennifer Galvarini.

“En algunos momentos estuvo con Pincoya. Ella le limaba las uñas, le pintaba las uñas, le hacía con crema en los pies y de repente le dijo ‘pégate la cachá vieja porque capaz que te agarre a patadas’, en tono pesado”, a lo que Francisco le recriminó a la “Mamá Lulo” que “Tú le das de comer y te muerde la mano”.