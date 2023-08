Marco encaró a Alonso por querer casarse con Soledad en ‘Como la vida misma’

Alonso (Diego Muñoz) recibió la incómoda visita de Marco (Andrés Velasco) en su oficina, ya que lo quería encarar por sus planes de matrimonio con Soledad (Sigrid Alegría) en “Como la vida misma”.

Por eso, Marco le dijo a la nueva pareja de su exesposa que quiere cortar de raíz el tema que lo descompensa. “¿Qué sería lo que te descompensa?”, le preguntó Alonso; ante lo que Marco respondió: “Esa tonterita del matrimonio con la Sole, yo no quiero que ella cometa este error”.

Muy enojado, el apuntó a que es muy poco el tiempo que Alonso lleva saliendo con Sole, por lo que aún no la conoce lo suficiente.

“Ni siquiera se han ido de vacaciones juntos, por último, para ver cómo funciona. Mis hijos no te quieren ver ni en pintura y tú dices que es por el bien de todos. Ustedes están como cabros chicos, queriendo casarse apurados”, le recalcó

“No la conoces. No sabes si ella en la mañana prefiere hallulla o marraqueta, no sabes si prefiere jabón en barra o líquido, no tienes idea”, agregó

Pese a todo, Alonso hizo caso omiso a los comentarios del exmarido de Soledad y reiteró que quiere contraer matrimonio con su enamorada.

[ LEE TAMBIÉN: “¿Hay una tercera persona?”: Sole comienza a entender lo que pasa realmente con Joselo en ‘Como la vida misma’ ]