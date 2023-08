“Quizás no nos llevábamos bien”: Luis Slimming responde a rumores de mala onda con Chiqui Aguayo

En el lanzamiento del nuevo estelar de Canal 13, El Purgatorio, el comediante Luis Slimming se refirió a la supuesta mala onda con su compañera de programa, la también standapera Chiqui Aguayo, con quien tendrá una especial sección de humor a partir de este jueves, bajo la conducción de Ignacio Gutiérrez.

Fue en conversación con Publimetro, que Slimming ahondó en los comentarios que surgieron días atrás de que no se llevarían bien, pero que la propia Aguayo desmintió.

[ “Me extraña que haya salido ese rumor”: Chiqui Aguayo aclaró la supuesta mala onda con Luis Slimming ]

“No sé de dónde sacaron esa polémica que nos llevamos mal, nos llevamos súper bien”, aclaró el también guionista de Edo Caroe, Fabrizio Copano y Stefan Kramer.

Sin embargo, reconoció que cuando no se conocían, puede que hayan existido ciertos prejuicios.

“Alguna vez, hace mucho tiempo quizás, no nos llevábamos bien, pero era puro prejuicio no más, porque yo no la conocía. Yo quizás no hablaba flores de ella, porque no la conocía, pero nunca hablé mal”, recalcó.

Además, agregó que cuando le dijeron que ella sería su dupla en la comedia, lo primero que dijo fue “bacán”.

“Me daba mucho miedo hacerlo solo, porque iba a tener toda la responsabilidad (y la gente diría) ‘ah este es el nuevo Yerko (Puchento)’. En cambio con la Chiqui dije ‘bacán, descanso en otra persona que tiene mucha más trayectoria que yo y tiene gaviotas a su haber’”.

“Lo saneamos”

Según reveló a este medio, ese prejuicio lo conversaron, quedando como buenos amigos. “Los saneamos, porque ella también tenía prejuicios conmigo”.

Si bien, no sabe exactamente de dónde salieron, cree que pueden ser “del tiempo del Club de la Comedia. Quizás no la encontraba tan graciosa, pero era como cuando tu ves a alguien en la tele y opinas de él, sin saber que después vas a trabajar con él”, ejemplificó.

“Yo creo que por ahí viene, pero nada. Ahora que hablamos nos llevamos muy bien”, sentenció.