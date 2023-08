“Un pedazo menos”: Daniela Nicolás fue operada nuevamente debido a insólito accidente

Hace unos días Daniela Nicolás estaba tirando la casa por la ventana para celebrar su recién obtenido título de periodista. Sin embargo hoy se toma los titulares otra vez, pero por una compleja situación de salud que atravesó.

Todo porque la exMiss Chile tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a una fractura en sus costillas. De hecho, la modelo ya había tenido un problema similar mientras concursaba en ‘Aquí se Baila’, razón por la que tuvo que abandonar la competencia.

Insólita lesión

Pese a todo, lo más llamativo de la nuevo problema de Daniela, es la forma en que se volvió a lesión. Y es que, según ella misma contó, todo se debió a un apretado abrazo de un amigo.

“En ese momento me empecé a reír, yo no pensé que era para tanto, que era dolor no más y mi amigo que es doctor me examinó y me dijo que debíamos ir a urgencias”, relató.

Además reveló que “la costilla nunca pegó bien, estuve todos estos meses con harto dolor, yendo al doctor viendo qué se podía hacer. No quería operarme porque era una lata, pues implicaba una cirugía mayor”, dijo en conversación con LUN.

“Sacaron el pedazo fracturado de costilla. Tuve reposo, pero no absoluto. Debía moverme igual, intentar caminar”, aseguró, revelando que fue operada a comienzos de julio.

“Fue heavy, porque ya para lavarme el pelo debía levantar los brazos y el dolor me recordaba que tenía un pedazo menos de costilla. Mi familia y mis amigos me ayudaron ene, y mi amigo doctor también”, añadió.

Por último, Daniela Nicolás dijo que “les decía a todos que intenté ser Thalía. Ahora tengo una linda cicatriz cerca del estómago, por el costado izquierdo. Obligada a ponerme la mano encima para las fotos”.

