Emilio Edwards se sincera sobre Claudio Castellón: se casará con expareja del actor que lo denunció por violencia intrafamiliar

En mayo pasado la entrenadora Fran Masanes estuvo de cumpleaños y lo celebró con todo, hasta mostrando el anillo de compromiso. Sí, porque su pareja, el actor Emilio Edwards le pidió matrimonio, por lo que fue una celebración de vuelta al sol con todo.

Masanes estuvo en pareja con el también actor Claudio Castellón, con quien tiene una hija. Y no fue una separación fácil, porque ella misma interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar contra la figura de Mega.

LEE MÁS: “Te elegiría una y mil veces, en esta vida y en todas las otras”: Fran Masanes se casa con Emilio Edwards

En ese marco, Publimetro conversó con Edwards, quien precisó que “fue un largo proceso, cada uno tiene sus historias, pero son a partir de esas historias que nosotros hemos ido aprendiendo para poder tener la capacidad de sostener una relación sana y linda, como la que tenemos. Yo creo que todos hemos tenido historias, sombras y luces y yo creo que hemos aprendido de ellas”.

“Yo solamente cumplí con contener, acompañar y también aprender del proceso y ver con perspectiva que la cosas están súper bien. Después de momentos bien complejos, todas las piezas terminan por encajar”, puntualizó el actor.

Relación con Castellón

“(Con Claudio) actualmente no estamos trabajando juntos, obviamente compartimos por los vínculos. Yo lo súper respeto a él. Es el papá de su hija, es un súper lindo papá, una tremenda persona. No te he tenido la ocasión de conocerlo más allá trabajando, solo me lo he topado por ahí. Pero no tengo ningún problema con Claudio”, explicó.

Edwards indicó que “el problema no tiene que ver con su hija, más bien hay ciertos acomodos y acuerdos entre ellos dos, los padres, y hoy en día están en mucho más armonía”.

Con respecto al matrimonio, indicó que “todavía no tenemos fecha y nada. Estamos construyendo una linda pareja y una linda familia. Aprendiendo a convivir, a desarrollarnos y crecer juntos. Tenemos distintas ideas, muy bonitas, pero todavía falta un ratito. Hay una idea que tiene que ver con la playa y el mar, porque a ambos nos conecta mucho el mar y hay otra idea que es más secreta de hacerlo muy privado y después celebrar con amigos y familia”.