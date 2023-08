“La extraño harto”: Mauricio Israel se quebró al hablar de su hija en pleno programa en vivo

Mauricio Israel se emocionó al hablar de lo mucho que extraña a su hija en el último capítulo de Sígueme y te sigo, donde es panelista.

Resulta que en el programa estaban comentando el duro momento que atraviesa Mario Velasco, quien recientemente fue a dejar a su hija a Miami, donde ahora vivirá junto a su madre, Carolina Mestrovic.

“Para Mario tiene que ser tremendamente difícil (separarse de su hija)”, dijo al principio de su comentario Israel.

Por lo mismo, el panelista recalcó que el animador ha podido tener una “muy buena relación con la mamá” de la pequeña, lo que le permitió criarla de forma sana.

Israel emocionado

En efecto, luego que se refirió a la relación de Velasco con su hija, fue que él se quebró, ya que reflexionó sobre la compleja situación que él tiene con su propia retoña, así como también con su expareja.

“Y si él tiene ese dolor… yo empatizo con esa pena, porque bueno… a mí me gustaría que me pasara algo parecido, pero eso no va a ocurrir”, declaró, tal como consigna Página 7.

“Sí, (me emocioné). Es que si tú ves a mi hija, es un cloncito mío. Entonces… igual la extraño harto”, indicó.

Al final, Mauricio Israel le explicó a Francisco Kaminski que prefería no hablar más del tema, por lo que pensaron que era mejor seguir comentando sobre Mario Velasco.

