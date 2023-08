Laura Landaeta lanzó la duda por Tonka Tomicic y Parived: “Escuché una conversación de ambos, cariñosa y parecían pareja” hace un mes

Hace un mes y medio que Laura Landaeta terminó su libro “Caso Relojes”, donde para los medios obviamente Tonka Tomicic y Parived son los protagonistas, aunque hay muchos más implicados y hasta personas con causas anteriores. Ya ahora con la obra vendiéndose en las librerías, la periodista ha contado en distintos espacios algunas novedades.

Por ejemplo, este miércoles Landaeta estuvo invitada a “Zona de Estrellas”, donde precisó que hace un mes escuchó una conversación entre la animadora de Canal 13 y su marido, y el tono no era para nada de una pareja separada.

“Yo no persisto todo el tiempo de investigar a Tonka, porque no es mi fin, mi fin era escribir un libro. Una de las cosas que hicimos en el último tiempo fue tener acceso a un vecino de Parived, el lugar donde vive es en terrazas, si estás en un piso ves lo que pasa en otro, cuando estás bien ubicado ves el patio enorme, puedes sentir el olor a incienso, y ahí escuché una conversación de ambos, cariñosa, emocional y parecían pareja, escuché a uno de los dos, no a los dos”, contó la periodista.

Landaeta precisa que escuchó la conversación “hace un mes atrás”, es decir, mucho después que Tomicic apareció en Canal 13 revelando que con Parived habían separado sus caminos.

“Ella puso una constancia de cese de convivencia”, precisó la autora del libro, explicando que es Parived el que vive en Lo Barnechea y la animadora, en Vitacura.

Además, puntualizó que otras dos personas mencionadas en el libro, hicieron lo mismo. “Las tres personas que se separan en paralelo son las que comenzaron y terminaron y mutaron de un negocio a otro”.