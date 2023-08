Mane Swett remece las redes con nueva foto junto a su hijo tras 222 días sin verlo

La actriz nacional Mane Swett se llenó de comentarios en su cuenta de Instagram, al publicar nuevamente una fotografía junto a su hijo Santiago, a quien no ve hace meses. Luego de que lo enviara a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su papá, éste no lo devolvió a Chile.

En la imagen sale junto al niño con el mensaje #día222. Cada cierto tiempo, la protagonista de “Dime con quien andas”, lanza fotos que representan la pena que vive por no ver a su retoño.

Este complejo momento familiar se originó después de que su hijo viajó a pasar las fiestas de año nuevo con su padre, quien es norteamericano y vive en New York. Santiago estaba acostumbrado a visitar a su papá, como él estaba separado de Swett.

Los seguidores de María Elena Swett expresaron su sentir al ver la fotografía: “Se nota tanto que tienes el grito atragantado por amor”; “Cuando veo su Carita, me da tanta pena, pensar en que siente el, cuantas lagrimas ha derramado por no ver a su mamita, Mi nieto ama a mi hija, Dios hasta cuando estaran separados”; “Estos recuerdos aunque duelen llenan de fuerza, y reconforta, pronto se volverán a abrazar y no se separaran más, ese amor sublime e incondicional es para siempre”.