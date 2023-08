Ya empezó la polémica: Daniela Aránguiz disparó en contra de Anita Alvarado antes de su participación en “El Purgatorio”

La reconocida mujer de la farándula, Anita Alvarado, todavía no pisa el estudio de “El Purgatorio”, el nuevo estelar de Canal 13 que se estrena hoy día en horario estelar, y ya está despertando una polémica.

Este programa repasará la vida de dos famosos, especialmente todas sus polémicas, y el público terminará escogiendo quién se irá al cielo y quién irá al infierno.

La “Geisha chilena” es la primera, junto a Cathy Barriga, en dar el paso para someterse al escrutinio público, y su participación ya está levantando un conflicto en el mundo del espectáculo.

El ataque preventivo de Daniela Aránguiz

En el programa de farándula, “Zona de estrellas”, comentaron el episodio de Nacho Gutiérrez, quien al promocionar el estelar que animará este jueves, resucitó su polémica con Carolina de Moras. Ante esto, Daniela Aránguiz lo defendió debido a que era el escándalo del que podía hablar, “así funciona la farándula”, afirmó.

Sin embargo, esto no quedó ahí. La panelista de dicho programa comenzó a hablar sobre la participación de una de sus enemigas más grandes en la farándula, Anita Alvarado, quien inaugurará los juegos de “El Purgatorio”.

“Yo te voy a decir una cosa, en el programa que va a haber ahora en ‘El Purgatorio’ invitaron a Ana Alvarado. Ya pasaron 13 años de la polémica conmigo, y ¿por qué la invitan? ¿para decir cómo vende frutos secos o para decir algo de mí? El problema no es conmigo, la culpa la tiene Jorge, no es mía”, lanzó.

Pablo Candia señaló que cree que se debe al famoso live que hizo Anita Alvarado hablando sobre Daniela Aránguiz y la familia de Jorge Valdivia. “¿Por qué hizo un live hablando de mí? ¿Por qué no cuenta cosas de su vida si han pasado 20 años? Porque no vende Ana Alvarado por sí misma, no es interesante”, cerró.