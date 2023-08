¿Amigas otra vez?: Coni y Trini comenzaron a limar asperezas en ‘Gran Hermano’

La relación de amistad entre Trini Cerda y Coni Capelli se quebró tras una discusión derivada de una broma de Seba Ramírez que se salió de control en Gran Hermano (CHV). Sin embargo, ahora y tras unas semanas distanciadas, se vieron obligadas a conversar.

Todo sucedió en la prueba semanal del presupuesto del supermercados, cuando ambas tuvieron que permanecer durante siete horas sobre una cama junto a Jorge Aldoney, Skarleth Labra y Hans Valdés.

“Recién dijiste ‘no quiero tener a nadie más en contra’”, le dijo Trini dentro de las conversaciones que salieron en ese rato. Después de eso, le aclaró “a mí no me tienes en contra”; es más, “no quiero que pienses así de mí”, le recalcó.

Incluso, “cuando hablo con mis amigas, siempre te trato de incluir en las actividades, como el rito de la luna, la cocina…”, enumeró, según consignó La Cuarta.

¿Qué respondió Coni?

“No me tienes en contra”, insistió Trini. “Independiente de lo que pasó, sé que quizás no vamos a ser amigas de nuevo, pero yo no estoy en contra de nadie”. Y agregó: “Sé que eres la persona que está más alejada de mí en la casa, la única yo creo, pero no estoy en contra”.

Después habló de la pareja de Coni en el reality: “Quiero que te saques de la cabeza, que podría llegar a pasar algo con el Seba, porque no es, fue, y nunca será así”.

Luego de escucharla atentamente, Coni le contestó: “Agradezco que me lo digas, pero igual yo prefiero ver acciones a que me digas algo”.

“Yo entiendo. Yo sé cómo eres, creo que te conocí el tiempo que estuvimos juntos, pero simplemente estoy sorprendida, dolida, lastimada…”, remató, dando a entender que aún es poco probable que vuelvan a ser a amigas.