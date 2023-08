“Es como un cable a tierra para mí”: Priscilla Vargas revela incómodo momento que la llevó a prepararse para evitar errores en la TV

Priscilla Vargas reconoció en el programa “La divina comida”, de Chilevisión, que su inseguridad es una de las principales motivaciones que tiene para prepararse más de lo habitual y evitar de esa forma cometer errores en la televisión.

La confesión de la actual figura de Canal 13 se verá este sábado, en el episodio de estreno del programa de CHV, junto a otra serie de revelaciones en las que explicará los motivos que tuvo para dedicarse al periodismo, y sus primeros esfuerzos por llegar a la televisión, entre otras cosas.

La inseguridad de Priscilla Vargas

Conocidos los problemas que tuvo en sus inicios televisivos, en Mega, con la discriminación que sufrió por su nombre, la periodista reconoció a los demás invitados del programa; el comediante Patricio Torres, la meteoróloga Michelle Adam y el actor y cantante, Enzo Ferrada, que ese tema siempre le generó inseguridad, al punto de asumir -según lo que pudo conocer Publimetro.cl- que “yo creo que es un atributo ser insegura”.

Priscilla Vargas y Enzo Ferrada, dos de los invitados al próximo episodio de "La divina comida". Fuente: Chilevisión.

“¿De dónde salió tu nombre?”, fue la pregunta que le hizo Pato Torres, en el primer día de cenas, y que le permitió a Vargas sincerar su postura respecto del tema.

“Porque a mi mamá le gustaba como sonaba Priscilla Presley. Ya cuando estaba más grande, le decía: ‘Mamá, pero yo soy Vargas, no suena muy bien’. Y cuando entré a trabajar me di cuenta que no era fácil llamarme así, porque en un momento me lo cuestionó mi jefe y me comentó que no querían que hiciera móviles por mi nombre”, contó la comunicadora, quien a partir de ese momento asumió que sus inseguridades iban a ser sus mayores atributos en su carrera televisiva.

“Entendí que la inseguridad es como un cable a tierra para mí, es lo que me hace prepararme más”, indicó Vargas, cuya respuesta dejará sorprendido a Torres, quien le insistirá a la periodista que al verla en pantalla “no da la impresión de eso. No provocas eso, sino todo lo contrario: una mujer que tiene clarísimo todo”.

“Yo creo que es un atributo ser insegura porque así siempre estoy preparada”, concluirá Vargas, quien en el desarrollo del programa de mañana recordará los pormenores de su llegada como rostro a Canal 13, y el origen de su afición por las motos.