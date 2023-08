Hizo efecto el anillo: Alessia le tiró flores a Bambino y lo comparó con codiciado actor

Mientras las redes sociales se burlaron con la aparición de Fernando Altamirano, Bambino, entregándole un ramo de flores y un anillo a Alessia Traverso para formalizar la relación en Gran Hermano, ella se mostró extasiada con su inegreso, e incluso lo comparó con el codiciado actor español Mario Casas.

Fue la noche del jueves cuando cuatro exparticipantes de Gran Hermano, Ariel, Maite, Francisco y Bambino reingresaron a la casa estudio en Argentina, sorprendiendo a sus compañeros. Pero, no se trataba de una vuelta con camas y petacas, sino como parte de una actividad llamada “El congelado”. Esto significaba que los de afuera podían interactuar, hablar y tocar a sus compañeros que permanecen en el encierro, pero ellos debían permanecer quietos.

Fue así como Fernando Altamirano la llenó de besos y abrazos y la sorprendió con un anillo que colocó en uno de sus dedos para formalizar la relación.

Mario Casas

“No te voy a fallar nunca. Y cuando suene esta hue...(la alarma) y puedas moverte, necesito que vayas a tu velador y vayas a leer esto, porque seguramente te lo van a quitar, pero no me interesa. Me van a retar y me importa un pic...”, le dijo, para luego besarla con profundo amor, tras haber dejado una carta en el cajón del mueble.

“Te amo, te vamos a estar esperando afuera...te amo con todo mi corazón”, se despidió, mientas Alessia lloraba.

Tras esto, Alessia demostró su alegría de haberlo visto regresar, destacando que le gustó su actitud decidida y personalidad.

“Me encanta este hombre. Es que es tan rico. Viste cómo llegó. Con su polera como de Mario Casas, le pegó a la hue... y pasó así. ¡Huachito rico por la chucha, hueón rico, cómo vas a ser tan rico. Su personalidad de mierda que tiene...”, gritaba en éxtasis.