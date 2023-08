Leandro Penna advierte a Lisandra Silva tras acusación de infidelidad: “Ya que le gusta tanto el show, le vamos a dar show”

Durante esta semana Lisandra Silva contó su verdad, respecto al término de su relación con el exchico reality Leandro Penna. “Ya han pasado más de 5 años, así que no tengo problema en decirlo, pero la realidad es que Lea llevaba viéndose con Talita 8 meses antes de separarnos!”.

“Ella también tenía novio. Fue el mismo que me lo confesó y me mandó una foto de ella para que la viera porque yo no tenia idea!”, prosiguió.

Según la exchica reality ella estaba en Miami “cuando me lo dijo. No fue hasta 3 meses después que fui a buscar mis cosas, las tenía en cajones de plástico, esa es la verdad”.

La verdad de Leandro

En su cuenta de Instagram, Penna se refirió a los dichos de su ex. “Ya que le gusta tanto el show, le vamos a dar show”, adelantó.

“¿Les gustaría saber la verdad de lo que pasó con la señora Lisandra?”, preguntó y respondió de inmediato.

“Creo que a la señora no le conviene que yo hable, pero con alguna intención quiere traer algo de hace 5 años a hoy”, sentenció.