“¿Qué me vendieron? No calza para nada”: Pangal Andrade puso en duda la sinceridad de Lucas Crespo en “Gran Hermano”

Pangal Andrade, influencer, deportista y ganador del reality “Año 0″, tuvo duros cuestionamientos para el participante de “Gran Hermano”, Lucas Crespo, a quien acusó de tener un “doble discurso” luego de su renuncia al programa de Chilevisión.

Los dichos de Pangal los realizó en pagina7.cl, en el contexto de la renuncia y posterior arrepentimiento de Crespo, de retirarse del encierro de GH, debido a una hernia discal que le impedía mantenerse en el programa por los fuertes dolores que padecía.

A Lucas lo seguía de antes, encontraba interesante lo que decía, pero viendo lo que dijo en sus redes sociales y viéndolo como persona, uno se pregunta: ‘¿Qué me vendieron?’, no calza para nada. — Pangal Andrade

Las críticas de Pangal Andrade

Sus argumentos fueron precisamente los que dieron paso a Andrade para cuestionar al joven tiktokero, quien a su juicio, se mostraría de una forma totalmente distinta de como se promocionaba en sus redes sociales.

“A Lucas lo he visto y es medio motivacional, habla de hartas cosas, y es raro que no pueda controlar su mente y lesión, siendo que está en un reality que no hace nada físico, es raro”, inició Pangal.

“Si está ahí y eres un gallo de cabeza fuerte que motivas al mundo a hacer cosas, pero hablas frente a la cámara y no puedes lograr tus desafíos, es complicado, es difícil dar un ejemplo a las demás personas, por la boca muere el pez, dicen por ahí”, reflexionó.

“A Lucas lo seguía de antes, encontraba interesante lo que decía, pero viendo lo que dijo en sus redes sociales y viéndolo como persona, uno se pregunta: ‘¿Qué me vendieron?’, no calza para nada”, insistió el deportista, quien luego afirmó que “la gente se transforma en las redes sociales y cuando tú lo ves en la vida real, son alguien totalmente diferente”.