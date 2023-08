Skarleth dio su sincera opinión sobre Coni tras duro cara a cara en ‘Gran Hermano’: “Siento que ella está sola”

Otra vez Constanza Capelli se encuentra en el centro de la polémica luego del intenso cara a cara que tuvo con Skarleth en Gran Hermano.

Recordemos que la bailarina, quería eliminar a Trinidad del encierro, pero terminó votando por la ex de Pailita.

“En verdad sacaría a una persona, a la Trini, pero no quiero tener más problemas con ella, porque no me interesa. Voy a sacar a la Skarleth”, lanzó, tal como consigna Página 7.

“Yo elijo a Skarleth esta semana para sacarle la careta. Voy a fundamentar”, agregó Coni.

Skarleth se desahogó con sus amigos

Tras escuchar las palabras de Coni, Skarleth se fue a desahogar con Jorge, Viviana y Francisca. “Saben lo que me pasa con la Coni, que las personas que explotan sus emociones son las que más dañadas están”, comenzó diciendo.

Además, sostuvo que “ella se trata de refugiar como con la expulsión de su ira y de su estrés, esconder su dolor. Siento que ella está sola. No me cae mal y tampoco me cae bien”, aseguró.

Por último, Francisca expresó que “se lo debería haber dicho (de que estaba sola), pero no se ha dado. Ya todo el mundo sabe eso, ella no se autoescanea y la tira”, declaró.