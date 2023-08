“Le importó una ra...”: El amargo reclamo de Willy Sabor contra Paty Jofré

En el último capítulo del programa El sentido del Humor, podcast que conduce Willy Sabor y se emite en YouTube, reveló una triste situación que vivió en una de las emisiones.

Mientras conversaban, Willy contó que cuando hizo el capítulo en que invitó a sus excompañeros de Morandé con Compañía, uno de ellos se negó a ir por plata.

De hecho, no tuvo problemas en revelar de quién se trataba: Paty Cofré. Según contó, ella le preguntó cuánto pagaban, llevándose una gran sorpresa cuando le dijo que entonces no iría.

“La que no me pescó ni en bajá. Por ejemplo, a mí me pasó, y lo digo -porque igual me dio un poquito de lata- es Paty Cofre, la llamé por teléfono”, comenzó contando.

“Yo le he dado harta pega, y sé que está viejita y todo, pero me decepcionó, no quedé muy contento con el tema”, agregó según consigna Página 7.

Willy señaló además que “la llamé y preguntó si había plata, le importó una raja la hueá. Tiene su edad, me imagino… me dio lata, porque esto es así, ida y vuelta y apoyarse”.

Por último, el humorista indicó que a pesar de que lleva poquito con su podcast, “a mí mucha gente, al otro día de que se estrenó el capítulo, se me acercó una persona que me había visto”.

