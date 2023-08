Coni revela los últimos instantes de Sebastián Ramírez en Gran Hermano: “Me hubiese gustado decirle muchas cosas más”

La sorpresiva renuncia de Sebastián Ramírez al encierro de “Gran Hermano” provocó una inmediata reacción entre los demás participantes del programa de Chilevisión, entre ellos, el de Constanza Capelli, quien reconoció sentirse muy mal por la decisión del mediático chico reality.

Una vez que se conoció que Sebastián había decidido retirarse de la placa de eliminación, ya que de todos modos dejaría la casona ubicada en Buenos Aires, aún sin entregar mayores luces respecto de su decisión, hubo algunos participantes que decidieron opinar ante la baja.

Coni y la renuncia de Seba a “Gran Hermano”

Tal es el caso de Coni, quien en una conversación con Raimundo, según consigna redgol.cl, aclaró que ella no quería que Ramírez se fuera.

“Yo no hubiese querido que se vaya (Sebastián). De hecho, me siento pal p*co, me siento muy mal. Hoy día (sábado) en la mañana, cuando se levantó, me di cuenta que se iba”, afirmó Capelli, quien reconoció sentirse afectada por no haber podido acercarse más a Ramírez en los últimos días de encierro.

“¿Cachai? De lo que me arrepiento es de quizás no haberme acercado, no me acerque a él, me alejé, como que me senté a mirar”, puntualizó Coni, quien de todos modos le aclaró a Rai que poco podía hacer ante la decisión de su compañero.

“Pero. ¿Qué le iba a decir? ¿Cachai? Como que sentí que me hubiese gustado decirle muchas cosas más. Y cuando estábamos ahí tampoco, estaba como muy como petrificada, no sé. Cuando salió, me abrazó también. Fue como, lo único que le dije fue te quiero, te quiero, te quiero”, agregó.