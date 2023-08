Ministra de la Mujer se contactará con producción de “Gran Hermano” por actos de acoso de Sebastián Ramírez

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, informó que se contactará con la producción del reality “Gran Hermano”, debido a las declaraciones de Constanza Capelli, dando cuenta de conductas de acoso por parte de Sebastián Ramírez.

Específicamente, la secretaria de Estado se refirió a los dichos de Coni. “Cuando me iba, (Sebastián) me perseguía. Venía para acá afuera, él me seguía y me hablaba fuerte. Yo me iba a duchar y él me encerraba, yo desnuda, y eso se ve muy fuerte afuera”, dijo al aire la participante.

LEE MÁS: “Está todo el día hediondo a pata”: Exchico reality cuenta la verdad sobre Sebastián Ramírez tras breve participación en “Gran Hermano”

En conversación con Radio Cooperativa, la ministra fue consultada al respecto e indicó que “lo determinamos hace un rato: vamos a tomar contacto con la producción del programa y con la posible víctima por si necesita asesoría”.

“Hay que recordar que no importa las modalidades contractuales. En último término, las personas que están en un reality son trabajadoras o trabajadores, por lo tanto las empresas, sean productoras o canales a su cargo de la realización, tienen el deber de velar por el resguardo de los derechos de las personas que están en su interior”, agregó la ministra.