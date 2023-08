“Está todo el día hediondo a pata”: Exchico reality cuenta la verdad sobre Sebastián Ramírez tras breve participación en “Gran Hermano”

Sebastián Ramírez posee una larga trayectoria en el mundo de los realities show en nuestro país, en donde siempre se ha desenvuelto como un personaje polémico y que siempre llama la atención de los medios.

Sin embargo, y tras las fuertes declaraciones de Constanza Capelli en “Gran Hermano” sobre ciertas actitudes tóxicas del hombre de 36 años, se viralizaron nuevos antecedentes sobre este personaje.

El encargado de exponer a Sebastián fue Cristóbal Álvarez, exparticipante del reality “Doble Tentación” y compañero de Ramírez en el encierro de Mega, quien decidió revelar ciertas actitudes en medio de una transmisión en su cuenta de Twitch.

“¿Qué sería de él si no fuera de los realitys? No lo sabemos (...) Es un buen personaje de reality, pero no es una buena persona, es un canalla hueón”, inició el streamer chileno. “Ojalá que con su primer sueldo vaya directo a su hija”, agregó.

“El Seba debe haber profetizado haciendo todas estas weas porque ha estado en caleta de realities, así que algo de plata debe tener”, sostuvo para luego especular sobre cómo se mantiene sin pantalla.

“No le importa nada”

Posteriormente, el influencer afirmó que: “Tatán Ramírez es un canalla, no le importa nada en la vida, es un basural de persona. Entonces, el hueón es un personaje perfecto para dejar la caga”, aseguró.

Asimismo, comentó que lo tiene “medio atravesado” porque una vez llamó a su expolola para hacerle una indecente propuesta.

“Una vez estaba en stream, año 2020, estaba con mi ex (...) De repente, este hueón la llama y le dice: ‘Oye Angelita, cómo has estado? ¿Cuándo nos juntamos? Oye supe que el principito te había pegado y puta una lástima’”, recordó.

“Le decía ‘vamos a tomar algo, pero por favor invítame tú que no tengo dinero’ y yo dije que este tipo era una basura porque se hace el buena onda cuando lo tienes enfrente”, contó.

Posteriormente, procedió a descuerar a Sebastián Ramírez: “Se hace el defensor de las minas y las trata re mal (...) Es un hueón que huele a caca, está todo el día hediondo a pata, con cagadera y se tira unos peos así... Siempre sabías cuando el Seba estaba en el baño porque se escuchaba como le salía agua del culo y el hueón se cagaba de la risa mientras cagaba”, expuso sin filtro.

“Le importa todo un pico a ese hueón”, afirmó Cristóbal Álvarez.