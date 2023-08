Anita Alvarado tiró una bomba sobre Cathy Barriga: “Las malas lenguas comentan que estás separada de tu marido”

El primer capítulo de “El Purgatorio” dejó la grande. Juntar a Anita Alvarado y a Cathy Barriga marcó un ciclo de dimes y diretes, que ahora trajo otro tema a colación.

Hay que recordar que la panelista de “Me Late”, dijo que antes de comenzar el nuevo estelar de Canal 13, saludó súper efusivamente a Anita Alvarado, quien le respondió fríamente. “Fue como dramático, yo dije ‘¿qué pasa? todavía no ha empezado esta cuestión’. Me dijo: ‘hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar’, y no lloré”.

Anita Alvarado leyó este titular, y se enfureció. “¿Por qué mierda mienten? ¿Por qué mierda les gusta meterse en problemas conmigo? Si una wea que me emputece es la mentira, pero es fácil meterse conmigo. Cathy no voy a tener misericordia contigo, te vas a la re chucha”, partió en su live la “Geisha chilena”.

Pero la noche de este lunes en un nuevo live, la emprendedora lanzó otro dato: “Las malas lenguas comentan que estás separada de tu marido y si es así, qué triste. Espero que no porque él te ayudó y tú a él. Hicieron una buena dupla…Son de la misma calaña”.