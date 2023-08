“Fuimos muy intensos los dos”: Seba Ramírez niega toxicidad en su relación con Constanza Capelli en “Gran Hermano”

Tras renunciar a “Gran Hermano”, Sebastián Ramírez tuvo que pasar por el panel de opinólogos del programa, en donde se refirió a su polémico paso por el encierro de Chilevisión y de pasada a su relación con Constanza Capelli.

En primera instancia, el exparticipante negó rotundamente haber estado en una relación tóxica con la bailarina.

Cabe recordar que tras la salida de Sebastian, la joven de 27 años contó una violenta situación que vivió en su relación con Ramírez, que hasta fue criticado por la Ministra de la Mujer.

“La Coni fue muy importante para mí adentro, yo igual la ubicaba afuera pero adentro nos conocimos de verdad. La echo de menos, la quiero mucho, si discutimos pero no eran peleas eran discusiones, no muy tranquilas pero un poquito pesadas, pero al final nos queríamos con la Coni, siempre nos quisimos”, expresó de entrada.

“Éramos intensos, no éramos tóxicos. No nos confundamos, no fue tóxico, fue intenso. Fuimos muy intensos los dos y yo creo que ahí topamos un poco. Yo creo que tóxico es cuando estás peleando todo el día, no todo el día estábamos... Nos reíamos todo el día, leseábamos, no se confundan con eso”, intentó explicar a raíz de las críticas.

Tras las preguntas del panel, Sebastián afirmó que estaba de acuerdo con Constanza sobre que “no se hacían bien”.

La decisión de abandonar

Sobre su salida de “Gran Hermano”, Sebastián Ramírez afirmó que decidió abandonar la casona de Buenos Aires para que Constanza pudiera continuar dentro del encierro.

“Yo decidí irme porque ya no daba más y ella quería estar ahí, quería seguir. Bueno yo me he repetido el plato un par de veces. Se escapó de las manos, fue una cosa que cuando las cosas ya no funcionan y se escapan de las manos, hay que dar un paso al costado”, señaló.