“¿No jugabas a molestar a Coni?”: Sebastián Ramírez aclaró el coqueteo con Trinidad dentro de “Gran Hermano”

Durante este lunes, Sebastián Ramírez estuvo en el estudio de Chilevisión para hablar sobre estancia en el reality “Gran Hermano” y sobre todo de sus polémicas, entre ellas las escenas de coqueteos con Trinidad Cerda.

Cabe recordar que este tipo de situación causaron varias peleas con su pareja, Constanza Capelli, quien antes era amiga de la azafata y el exchico reality no lo tomó en consideración. Por eso, los panelistas del programa le consultaron sobre su relación con Trini.

“¿Nunca jugaste a hacer pasar rabias a Coni acercándote a Trini?”, le preguntó Julio César Rodríguez, animador del espacio.

“Nosotros analizamos acá afuera y daba la sensación de que tú jugabas un poco al límite con las emociones de la Coni, como jugando y coqueteando con Trini. Lo hiciste intencional o era parte de....”, agregó Michael Roldán.

A lo que Seba respondió: “Yo con la Trini no teníamos nada, nos reíamos (...) Lo que detonó todo fue la prueba para ganarme el churrasco de grasa, porque quería carne y era pura grasa”, reclamó. “Ahí se malinterpretó y yo le puse un poco para que después... es que soy pesado po”, afirmó.

“¿No jugabas a molestar a Coni llamando la atención de Trini todo el tiempo? Porque una cosa fue el churrasco de grasa pero constantemente iba a los ñoquis y la aplaudias; mientras que sabías que la Coni estaba enojada (...) Era una dinámica tuya de juego, de pasarla bien o realmente te caían bien las dos”, le consultó nuevamente JC.

La firme de Sebastián

Tras escuchar estas palabras, Ramírez decidió aclarar todo con respecto a este triángulo amoroso. “¿Sabes lo que pasa? Admito que en la prueba que me hizo “Gran Hermano”, la de los piquitos, yo le puse un poco más porque yo me divierto. Yo me encierro y me divierto”, sostuvo.

“Yo no voy a pelear con una mujer, pero ella se ponía un poquito celosa o le tenía rabia a la Trini. Eso yo no lo caché porque yo llegué atrasado (...) Había una cosa entre ellas, ni siquiera era yo”.

Eso sí, admitió en algunos momentos si tuvo otras intenciones acercándose a Trinidad. “Lo hacía para que se riera también, pero ahora caché que no le parecía divertido”, aseguró.