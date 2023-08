“Tengo uno en mente”: Manelyk González dio pistas en redes sociales de su posible ingreso a “Gran Hermano”

La mediática chica reality mexicana, Manelyk González, podría sumarse en las próximas semanas al estelar de Chilevisión “Gran Hermano” luego de conocerse de un Live en el que la otrora participante de “Resistiré”, de Mega, reconoció estar “moviendo mis hilos” con una producción extranjera para sumarse a un programa de telerrealidad.

El registro fue rápidamente viralizado en redes sociales, principalmente en la plataforma TikTok, donde el usuario @luigicorlioni reprodujo íntegramente la infidencia cometida por la joven que ganó notoriedad en el formato gracias a sus apariciones en el reality “Acapulco Shore”, de MTV.

¿El golpe de Gran Hermano?

“‘¿En qué reality te gustaría estar?’. Tengo uno en mente, que no es ‘La casa de los famosos’, en México. Tengo uno en mente, pero a mi no me gusta decir las cosas porque se ceban, pero ya estoy ahí, moviendo mis hilos para poder ver que pedo con este reality que está...”, afirmó la propia Manelyck, desatando las especulaciones respecto de su posible arribo a la apuesta de Chilevisión.

“No es en México, no se graba en México, no pasa en México, pero pues, vamos a ver como me va en ‘nuevos aires’. Es que guey. ¿Qué más hago aquí? ¡Hay, ya me acordé que les iba a decir! Estoy súper feliz, súper contenta, porque...”, insistió la azteca, quien inmediatamente después de señalar erróneamente Buenos Aires por ‘Nuevos Aires’, quiso desviar la atención de los miles de seguidores que dieron por hecho que llegaría al reality que el canal propiedad de Paramount graba por estos días en la capital argentina.

“¿Qué les parece este notición? Yo quedé en shock”, señaló, por su parte el creador del contenido en TikTok, quien en el preciso momento del lapsus de la mexicana escribió en su registro: “Se le salió”.

Si bien en la organización del programa de CHV nadie ha confirmado ni desmentido la información, ya se han producido reingresos en el encierro y arribos de nuevos participantes, que bien podrían incluir en los próximos días a González.