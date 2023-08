“Hay gente que le gusta la falsedad”: La explicación de Viviana ante favoritismo de Pincoya

La séptima eliminada de Gran Hermano, Viviana Acevedo, se refirió al fenómeno de la “Familia Lulo”, tras conocer el gran favoritismo del público hacia Coni, Pincoya y Panchito en el exterior. Situación a la cual dijo no encontrarle explicación.

“No me lo explico”, señaló la futura profesora de Educación Física, quien estuvo invitada en el programa satélite, junto a Diana Bolocco y Julio César Rodríguez y fue eliminada del reality con el 93,31% de los votos, superando a Maite Phillips quien tenía el récord en la edición nacional.

Según argumentó, reconoce que Pincoya es la favorita, pero no entiende los motivos, puesto que dijo encontrarla conflictiva, cambiante y grosera.

[ “Nadie le va a decirle sus verdades a la Viviana, una mier...”: Una ola de críticas se ganó “Gran Hermano” por la ausencia del panel ]

“Pincoya supone que tiene a casi todo Chile de su parte. Por lo visto no es mentira, pero cada uno tiene como su fandom y la gente que lo apoya. Hay personas que van a tener más y otros menos”, expresó.

Viviana en picada con Pincoya

“Hay gente que le gusta el conflicto, hay gente que le gustan los ‘piola’, hay gente que le gusta la falsedad… miles de cosas pueden pasar. Hay algunos que hasta les gusta que insulten dentro de la casa, mientras que a otros no”, disparó contra la oriunda de Chiloé.

Además, agregó que a Jennifer no hay que entenderla sino que solo quererla, puesto que tendría muchas personalidades.

“Hay un dicho muy bueno que dice ‘no hay que entenderla, hay que quererla’. Creo que eso va mucho con la Pincoya”.

“Tiene muchas facetas. A veces está feliz, a veces está enojada, nos dice miles de garabatos… pero eso es parte de ella. Nunca me llevé mal con Jennifer, pero tampoco era la mejor amiga. No voy a ser falsa haciendo eso, no me sirve de nada a mí”, consignó Página 7.

Finalmente, recalcó que los participantes no están contra ella, sino que es “muy yo, yo”.

“Ella piensa que toda la casa está en su contra, cosa que no es así. Lo que pasa es que Pincoya, a veces, es muy ‘yo-yo’ y cree eso. Tergiversa situaciones, no sé si para que la ataquen o quedar como víctima”, sentenció.