“Populismo se llama eso”: Chicos reality criticaron a Fran García-Huidobro por la actitud que tuvo con ‘El Bambino’

Hace un par de semanas Fernando Altamirano, más conocido como El Bambino, fue expulsado de Gran Hermano. Luego vino el momento en que él se encontró cara a cara con Fran García-Huidobro, polémico momento que aún está dando que hablar, porque la panelista del reality no quiso estar cerca de él y salió del estudio.

La también actriz aseguró que no le interesaba conversar con el ex participante del espacio de telerrealidad, que estaba siendo criticado por los dichos y actitudes que tuvo con Bigote, el perro de la casa.

Nuevas reacciones de Bambino

Este martes Bambino analizó dicho impasse en el Buenas Noches a Todos, donde fue parte de una especie de reunión de chicos reality en la que también estuvo presente Edmundo Varas, Mariela Montero y Gonzalo Egas. Todos fueron entrevistados por Eduardo Fuentes.

“Si ella no se sentía cómoda, tenía todo el derecho a hacer lo que quiera, pero siento que podría haberse quedado. Si no me quería disculpar, que no lo hiciera, si no me quería mirar, que no lo hiciera”, comenzó diciendo el ex Gran Hermano.

Después, Bambino recibió el apoyo de Mariela Montero, quien apuntó en contra de la postura de Fran García.

“Populismo se llama eso”, dijo la argentinaa, mientras que Egas también apoyó a Altamirano, según consignó La Cuarta.

“Yo siento que es hipocresía pura todo eso. Pero no solo lo de la Fran, sino también las críticas (hacia Bambino)”, expresó el ex participante de La Granja.

“Son bromas que hizo y chao, a alguien le gustó a otro no. El humor es así, de eso se trata”, agregó el karateka en el estelar de TVN conducido por Eduardo Fuentes.

“Son tan inconsistentes, que la misma gente que critica dice ‘por qué no te matas tú’. Con todo el respeto a los animalistas, desde mi punto de vista, la vida de un ser humano, debiera ser más valiosa que la vida de un perro”, finalizó Egas.

