“No crean información falsa”: Bambino le llamó la atención a los fans de ‘Gran Hermano’

Más de una polémica ha generado la prueba del “Congelado” en Gran Hermano Chile, la cual trata sobre el reingreso de los participantes eliminados para reencontrarse con sus excompañeros de encierro, quienes no se pueden mover.

Fue en ese momento que Fernando “Bambino” Altamirano, llegó hasta la casa-estudio para entregarle algunos regalos a Alessia.

De hecho, llevó un ramo de flores, hasta una carta en su velador, pero que finalmente fue requisada, ya que podría tener información sobre lo que pasa afuera. Pese a todo, los usuarios de las redes sociales no perdonaron esto, ya que aseguran que la joven sí leyó algo.

Ante la polémica, el mismo Bambino usó su cuenta de Instagram para realizar una transmisión donde abordó este y otros temas.

Bambino y su descargo en redes sociales

El ex participante comentó primero con respecto a su relación con Los Lulos: “Yo con la Coni (Capelli), con Pincoya (Jennifer Galvarini), con Pancho (Arenas) nunca he tenido mala onda dentro de la casa. Pincoya a veces me retaba, me tiraba ahí unos palabrazos, pero ella es Pincoya, es así, no es una mala persona, es parte de su esencia, ninguna mala cara, nunca tuve problema con ellos”.

Con respecto al supuesto mensaje que le habría entregado a Alessia, aseguró que lo que le dio fue una fotografía de ambos besándose. “Para que no crean información falsa… Lo que yo hice fue llevarle una foto y atrás, escribirle unas palabras lindas a la Ale y nada más”, juró, según consigna La Cuarta.

Aunque el ex participante de Gran Hermano sabía que estaba prohibido escribir, igual quiso expresarle unas lindas palabras. “Nunca escribí una carta con información de afuera, para que no crean en información falsa”, cerró.