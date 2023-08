Raimundo arremetió contra Ariel y “Bambino” tras reingreso a la casa: “No tienen nada más que hacer que estar en la casa funados”

Un tenso ambiente se vivió en la casa-estudio de Gran Hermano Chile tras la actividad del “Congelado”, donde el reingreso de ex participantes provocó una serie de conflictos. Raimundo Cerda, el recién ingresado concursante, se manifestó en contra de Fernando Altamirano y Ariel Wuth, quienes le entregaron “consejos” a Fran Maira durante la actividad.

“Tú sabí lo que te quiero. No te apaguí, no cometas errores”, fueron las palabras señaladas por Ariel a Francisca.

Más tarde, cuando fue el turno del ingreso de “Bambino”, este le dijo: “Que esta hue… de show no te cambie, porque tení un corazón maravilloso”.

Las palabras de estos ex participantes hacia la influencer durante el juego desencadenaron ciertas inseguridades en ella. Más tarde Raimundo no tardó en intervenir, advirtiendo a Fran sobre la importancia de no prestar atención a comentarios de quienes ya habían sido eliminados del juego.

“Por qué vas a escuchar a dos hue…, a uno que eliminaron la primera semana y al otro que también eliminaron”, le señaló Raimundo a Maira, tras notar la inseguridad que provocaron las palabras en la participante.

“(Bambino) es el hue… más penca, y la Alessia, que esté con él, me da lo mismo, es un juego y lo paso bien”, continuó el competidor.

[ LEE TAMBIÉN: Ministra de la Mujer se contactará con producción de “Gran Hermano” por actos de acoso de Sebastián Ramírez ]

“No dejí que ese hue… chico, cualquier hue…, te venga a jugar la cabeza a ti (…) Te dejó pensando en hue… que tú nunca pensai’, y ni siquiera deberías imaginártelo”, le advirtió “Rai”.

Finalmente, Cerda se refirió a ambos ex participantes como “dos hue… que vienen a ponerse el show y a buscar tele, porque no tienen nada más que hacer que estar en la casa funados”.

En redes sociales rápidamente los usuarios alabaron la actitud de Raimundo por decir “las cosas como son”. También se repitieron los comentarios sobre si el participante enfrentaría alguna “sanción” en caso de que “Gran Hermano” determine que entregó información desde el exterior, acción que está prohibida.