“Sí, lloré harto”: Mamá de Vivi confesó que sufrió con el bullying que le hicieron a su hija en redes sociales

Lorena Oviedo es la madre de Viviana Acevedo, la última eliminada de ‘Gran Hermano’. Por lo mismo, no se perdía capítulo ni detalle de lo que estaba pasando con su hija mientras esta habitaba la casa-estudio más famosa del mundo, como le dicen en Chilevisión.

El tema es que -para bien o para mal- su hija no pasó inadvertida para los televidentes y menos los haters que lanzan sus fuertes comentarios al ciberespacio como si nadie los fuera a leer, escudados en el anonimato de las redes sociales.

Pero las aludidas y receptoras de esos mensajes son personas de carne y hueso que simplemente son más conocidas. De hecho, no fue fácil para Lorena, quien tuvo que aguantar una infinidad de odio que le lanzaban a su joven retoña.

Recordemos que Viviana no solo reveló que era bisexual en el encierro televisivo -reconociendo además que temía por la reacción de su mamá- sino que también se convirtió en un personaje fuerte dentro del programa que recibía muchos comentarios a favor y en contra.

Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con Lorena Oviedo y aprovechó de preguntarle cómo vivió desde afuera todo lo que pasaba con su niña y qué pensaba de las confesiones que hizo dentro del reality.

Bullying extremo

Lo primero que declaró la mamá de Vivi, a quien desgraciadamente le llegaban muchos mensajes odiosos, fue su sensación de que “en la casa de Gran hermano el hate era muy fuerte, horrible...”.

De hecho, aseguró que se sintió muy afectada con cada hater y comentario sin filtro que leyó en redes sociales. “Sí, lloré harto, yo soy muy fuerte, pero hay mucha gente que no sé qué les pasó en sus vidas, qué les pasó por su mente, si tuvieron alguna tranca o algo. Pero tienen mucho odio en su corazón, porque para publicar todo lo que publicaron...”. aseguró.

“Uno de repente lee y se deja llevar, como que responde, porque igual es mi hija y cualquier papá me va a entender, es inevitable que yo la defienda”, admitió la mamá de Vivi.

El comentario más feo

Luego le consultamos por qué tipo de comentario de los que leyó fue el que más le dolió. Sin pensarla dos veces explicó, “lo que más me afectó y lo encontré tan tonto en el siglo que vivimos, es que le hagan bullying a mi hija por ser morena, ¿en serio?, ¿en los años que estamos?, ya no estamos en los tiempos de Abraham Lincon”

“Osea de qué estamos hablando, el racismo se acabó hace mucho. Entonces que me traten a mi hija mal por ser morena, lo encuentro totalmente fuera de lugar, ridículo, envidioso, lleno de odio, y no, no va con nosotros juzgar todo”, agregó.

La bisexualidad

Uno de los temas que más llamó la atención en el reality fue cuando la propia Vivi le contó a sus amigas de la casa-estudio sobre lo mucho que le preocupaba la reacción de su madre con respecto a su condición sexual. Incluso llegó a decir “sería hetero para que ella me quisiera”.

“Pensé en contarle a mi mamá antes de entrar, pero sentía que era injusto contarle e irme, ¿cachai?”, afirmó la joven dentro del reality.

Por lo mismo, le consultamos directamente a la aludida, si era tan complicado para ella o si había logrado hablar al respecto con su hija que ya está junto a ella tras haber sido eliminada del programa.

“La verdad es que lo tomé bien, al principio pensé, ¿por qué no me contó?. Claro, era un miedo que tenía mi hija, pero gracias a Dios lo superó, nosotras conversamos y nada, ni un problema”, aseguró Lorena.