“¡Al confesionario!”: ¿Quién es la voz en off del reality Gran Hermano Chile?

Sin duda que uno de las protagonistas del reality Gran Hermano es la grave voz en off del dueño de casa, quien se encarga de llamar a los participantes al confesionario, darles indicaciones y otra veces consejos. Si bien, desde CHV prefieren mantener en misterio su identidad, al más estilo Pato Frez cuando su rostro era un enigma en el matinal de TVN, en Argentina está más que identificado.

Se trataría nada menos que Rodolfo Valss, un actor y cantante que forma parte de Gran Hermano desde su primera emisión el año 2001, señaló el medio La Nación de Argentina.

[ Estefanía Galeota confiesa incipiente romance con Mario Velasco: “Me dijo que yo le gustaba” ]

El querido Big, como lo llaman en otros países y Constanza Capelli cuando lo saluda, es “un referente del teatro musical en nuestro país, quien formó parte de los elencos de obras como Eva, el gran musical argentino, La bella y la bestia, La novicia rebelde o Chicago”, destacaron.

Pero, aunque desde el canal no confirman que sea el mismo de la edición chilena, su tono de voz es prácticamente el mismo.

¿Rodolfo Valss es la voz en off de Gran Hermano Chile?

Su voz llamó la atención por ser calma, pausada y en un tono profundo y grave que le da formalidad al programa y las dinámicas al interior del encierro. Características que se asemejan a su cara amable, amistosa y sonriente.

“La enorme carrera teatral de Rodolfo Valss lo convirtió en uno de los artistas más requeridos del género, aunque, su tono y sus inflexiones se volvieron populares cuando en el año 2001 fue convocado por Telefe para ser la voz de Gran Hermano”, agregó el citado medio.

De igual forma, a pesar de la gran popularidad y cariño ganado a nivel mundial, reconoció tener sentimientos encontrados por no habese hecho conocido por su carrera como actor.

“No me cabe dudas de que soy más reconocido por mi labor en la tele. Y eso me duele un poco. De todos modos, son dos públicos distintos... Al de la tele no le importa que vos seas un actor de teatro y a mí eso me apena, no por una cuestión de ego, no porque no me hayan venido a ver en una obra, sino porque eso significa que se han perdido la experiencia teatral, que es hermosa”. sostuvo en su última entrevista con La Nación