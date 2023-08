Estefanía Galeota confiesa incipiente romance con Mario Velasco: “Me dijo que yo le gustaba”

La ex participante del reality de Gran Hermano, Estefanía Galeota Marquis, comentó a Publimetro su incipiente romance con Mario Velasco, luego que fueran paparazzeados en las paradisíacas playas de Tulum, en México y él señalara a La Hora que estaban en “un periodo de conquista”.

Según explicó, el animador de Zona de Estrellas es quien desear ser más que amigos, pero ella prefiere tomarlo con calma, aprendiendo de sus experiencias pasadas.

“Siempre hemos sido amigos y él me dijo que yo le gustaba”, contó a este medio, revelando que el exYingo “se la juega con algunos gestos románticos, como flores y ese tipo de cosas”, dijo desde Tulum, donde se encuentran invitados por la agencia de viajes Chilmextravel, que los juntó con otras influencer como Camila Nash.

Debido a esto, la exMiss Chile reveló que se está dando la oportunidad de conocer a Velasco un poco más, quizás como para formalizar la relación en un futuro.

“Aunque nos conocemos hace tiempo, igual me estoy dando la opción de conocerlo aún mejor y quizás en ese contexto (de pareja)”, enfatizó.

Estefanía Galeota

Estefanía Galeota y relación con Mario Velasco

Pero, a pesar de haberse presentado en Gran Hermano como una mujer impulsiva, lo que significó que llegara al altar tras un corto periodo de pololeo años atrás, en esta ocasión prefiere ir pasito a pasito.

“Obviamente de las experiencias se aprende, así que ahora voy más lento en todos los ámbitos de mi vida”, aclaró.

Además, respecto a la filtración de las imágenes comentó que se tomaron la noticia con normalidad, desconociendo quién fue la persona paparazzi.

“(La filtración) No es tan importante, porque no hay nada que esconder y no tenemos idea de quién pudo ser, menos estando tan lejos de Chile”, respondió con risas.

Finalmente, sobre la posibilidad de participar en el repechaje de Gran Hermano, aseguró que “es una posibilidad, pero todo va a depender del público y la producción, las ganas están obviamente”, sentenció.