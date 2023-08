Sin miedo al éxito: Viviana Acevedo responde a hipotético ingreso a reality de Canal 13

La séptima eliminada de Gran Hermano, Viviana Acevedo, respondió sin miedo al éxito al caso hipotético de ser invitada a participar en otro reality, como el próximo de Canal 13, “Tierra Brava”, señalando que entraría feliz, a pesar de los negativos comentarios que recibe en redes sociales.

Fue en conversación con Publimetro, tras su salida de la casa estudio en Argentina, donde recibió un 93,31 por ciento de los votos y su nombre fue varias veces trending tópic en Twitter por ser considerada persona non grata, que explicó que para ella fue una buena experiencia y lo volvería a repetir, sin pensarlo.

“Me tendrían que dar permiso (de CHV), pero si se puede entrar a otro reality, obvio que sí. Soy media competitiva, así que me gustaría entrar a un reality”, confesó.

Además, agregó que “si es que se me da la oportunidad de entrar a cualquier reality, sí lo intentaría de nuevo. La verdad es que la experiencia es única y me gustó”, dijo tras su paso por el programa de telerrealidad.

De igual forma, aclaró que por el momento quiere disfrutar a su familia y su mente está puesta en el repechaje, donde espera poder volver a Gran Hermano, antes de probar suerte en otros programas de la competencia.

“Tierra Brava”, en tanto, se grabará en Perú y se espera que los participantes, en su mayoría famosos, viajen el 17 de septiembre al país vecino. Hasta el momento, los nombres que suenan son Botota Fox, Pamela Díaz y posiblemente Sebastián Ramírez.

Viviana Acevedo, Gran Hermano

Viviana Acevedo y baja autoestima

“Antes de entrar no me quería tanto, el amor propio no lo tenia tan trabajado. Adentro me di cuenta del tipo de persona que soy. Los chiquillos también me ayudaron en darme palabras de aliento y a tratarme mejor”, confesó.

Además, aclaró que no fue solamente por sentirse querida por varios integrantes del encierro, quienes incluso la miraron con otros ojos, como fue el caso de Coni, Fran, Lucas y Rubén, sino que un trabajo personal donde ella comenzó a valorarse más, cosa que no hacía antes.

“Más que gustarle a cuatro personas o a dos o una persona adentro, el tema es decirme palabras positivas, tratarme bien. De no decir ‘oh, que estoy fea’. Cosas así van mejorando pasito a pasito, que crezca el amor propio”, valoró.

Según explicó, sus motivos para ingresar a Gran Hermano, fue para que se viera una personalidad alegre, a pesar que el resultado no fue el esperado.

“A mí me gusta mucho hacer reír a la gente, entonces sentía que este era un medio para que se viera eso un poco más y ver otra realidad”.