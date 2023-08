“Antes de entrar no me quería tanto”: El positivo cambio de Vivi tras su paso por Gran Hermano

Fue una de las eliminadas con mayor votación en Gran Hermano, superando a Maite Phillips. Las redes sociales no hablan bien de ella y su nombre muchas veces fue trending topic, por comentarios que a nadie haría feliz. Sin embargo, a pesar del odio hacia su persona, es justamente ahora cuando Viviana Acevedo se quiere y acepta más que nunca, puesto que reconoció que “antes no me quería”.

Fue en conversación con Publimetro, donde la joven futbolista y profesora de Educación Física, confesó que previo al reality Gran Hermano “no tenía autoestima” y acostumbraba a tratarse mal con las palabras. Pero, al ingresar a la casa más famosa del mundo, desde donde salió generando un centenar de anticuerpos, ella aprendió a quererse y gustarse.

“Antes de entrar no me quería tanto, el amor propio no lo tenia tan trabajado. Adentro me di cuenta del tipo de persona que soy. Los chiquillos también me ayudaron en darme palabras de aliento y a tratarme mejor”, confesó.

Además, aclaró que no fue solamente por sentirse querida por varios integrantes del encierro, quienes incluso la miraron con otros ojos, como fue el caso de Coni, Fran, Lucas y Rubén, sino que un trabajo personal donde ella comenzó a valorarse más, cosa que no hacía antes.

“Más que gustarle a cuatro personas o a dos o una persona adentro, el tema es decirme palabras positivas, tratarme bien. De no decir ‘oh, que estoy fea’. Cosas así van mejorando pasito a pasito, que crezca el amor propio”, valoró.

Según explicó, sus motivos para ingresar a Gran Hermano, fue para que se viera una personalidad alegre, a pesar que el resultado no fue el esperado.

“A mí me gusta mucho hacer reír a la gente, entonces sentía que este era un medio para que se viera eso un poco más y ver otra realidad”.

Sin embargo, su personalidad generó anticuerpos, al ser parte del grupo considerado “víboras”. Pero, explicó que nunca se trató de un complot contra la Familia Lulo, sino que ser fiel a sus amigas.

“Siempre voy a priorizar las amistades más que ser algo que no soy frente a una cámara, siempre voy a priorizar a las personas que son mis amistades”, recalcó, dejando claro que para ella, antes de querer agradar a los demás, lo importante es quererse a uno mismo.

¿Entraría al reality de Canal 13?

Finalmente, a pesar de la mala onda en redes sociales, aseguró que no le tiene miedo al hate y que no la paralizará por continuar con sus objetivos. Incluso, se hay repechaje o llega una oportunidad desde el reality “Tierra Brava” de Canal 13, entraría sin pensarlo.

“Si me dan permiso y se puede entrar a otro reality, sí, obvio que sí. Soy media competitiva, así que e gustaría entrar a un reality”, confesó.