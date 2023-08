“Jamás escribiría algo así”: papá de Vivi de “Gran Hermano” desmintió haber publicado denigrante tuit en contra de Constanza Capelli

Luego del revuelo que provocó un tuit en la red social X, supuestamente escrito por el padre de la recientemente eliminada de “Gran Hermano”, Viviana, en contra de Constanza Capelli, muchos ojos se posaron en Marco Acevedo.

Y es que la dura acusación en contra de Coni en la red social, en la que se le recuerdan sus pasadas adicciones a las drogas, y que el público “le cree todo y a mi hija nada”, fue el propio aludido quien salió a explicar en Publimetro.cl los alcances de un publicación que, en sus palabras, nunca escribió.

La versión del papá de Vivi en “Gran Hermano”

“Tratando de apoyar a mi hija, me metí en Twitter (ahora ‘X’), y la verdad es que debo reconocer que Twitter lo desconocía, y sí, salió por ahí un tuit que yo supuestamente había escrito, lo que me indicas”, señaló el padre de Vivi, quien descartó enfáticamente haberlo redactado.

“Claramente no es así, lo desmentí de manera inmediata. Inclusive hablé con la mamá de Coni, también por Twitter”, dijo Marco, quien además recordó una publicación de la madre de Capelli.

“A mí también me llegó un Twitter donde ella, supuestamente hablaba mal de mi hija, que ella lo publicó. De hecho, lo publicó, y dijo lo mismo que yo. Que era imposible que ella escribiera eso” , prosiguió.

“Entonces, nos dimos cuenta que el Twitter y las redes sociales era para todos y da para todo. Claramente en algún momento me equivoqué, y me ganó la pasión de papá, eso lo tengo súper claro”, reconoció.

“Escribí en Twitter, pero ese no. Jamás yo escribiría algo así. ¡Jamás, jamás! Tal vez en algún momento me ganó la pasión por defender a mi hija. Eso si lo acepto, soy papá. No me da nada decirlo, si a mi hija la molestan yo la voy a defender, quinientas mil veces”, finalizó.