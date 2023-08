“Te gusta agarrar más el mouse que ponerla, por eso te cagan”: Sebastián Ramírez responde a los dichos de Cristóbal Álvarez, el ‘Shelao’

La participación de Sebastián Ramírez en “Gran Hermano” generó diversas opiniones puesto que protagonizó más un polémicos momento dentro del encierro. Además, también se le acusó de tener cuestionables actitudes con Constanza Capelli, su pareja dentro del programa de Chilevisión.

A raíz de esta situación, su excompañero de “Doble Tentación”, Cristóbal Álvarez, más conocido como “Shelao”, reveló algunos detalles desconocidos de la personalidad de Tatán.

“¿Qué sería de él si no fuera por los realities? No lo sabemos. Es un buen personaje de reality, pero no es una buena persona. Es un canalla. Ojalá que ese primer sueldo vaya directo a su hija” (...) no le importa nada en la vida, es un basural de persona. Es un personaje perfecto para dejar la cagá”, agregó.

Asimismo, aseguró que Tatán “se hace el defensor de las minas y las trata re mal. Vivir con él es un desastre, es un hueón que huele a caca, está todo el día hediondo a pata”, fueron algunas de las palabras del streamer.

Los palos de Seba

Por su parte, Sebastián no quiso quedarse fuera de la polémica y decidió responderle con todo a su excompañero de encierro, aunque sin dar nombres.

“Pa vo pavo! Que te caga tu mina! deja el nintendo que te pone más hueón de lo que eres”, escribió de entrada mediante su cuenta de Instagram.

Posteriormente, agregó otra historia diciendo que: “Te gusta agarrar más el mouse que ponerla, por eso te cagan”, cerró.

Historia de Sebastián Ramírez | Captura: Instagram