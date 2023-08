Diana Bolocco hizo férrea defensa de Luis Miguel tras críticas a su nuevo look

Una tremenda defensa de Luis Miguel realizó la animadora Diana Bolocco, en respuesta a las teorías conspiranoicas que surgieron a raíz del aspecto diferente que mostró el astro mexicano en Argentina.

“Dicen que el que ahora está acá es un doble y que él habría desaparecido de la faz de la tierra”, partió señalando la conductora en el programa Tarde o Temprano, que conduce junto a su esposo Cristián Sánchez en Radio Pauta.

Diana hizo recordó los dichos del periodista argentino Luis Ventura, quien alimentó las dudas en torno al cantante cuate, debido a su delgadez. El comunicador argentino dijo que “cuando haces dieta, no se te encogen los huesos”.

[ LEE TAMBIÉN: Después de 15 años sin trabajar juntos: Diana Bolocco y Cristián Sánchez transmitirán programa radial desde el living de su casa ]

La defensa de Diana

Esa frase sacó de quicio a Diana y por eso quiso enviarle un directo recado a su colega trasandino, explicando su propia teoría: Luismi “se encogió” al bajar de peso.

“Luis Ventura, escuchame, te quiero hablar a vos”, lanzó, con tono argentino. “Yo que he tenido cuatro embarazos en el cuerpo… te quiero contar que todo se agranda con el embarazo y luego todo vuelve a su estado normal”, explicó, segpun consigna La Cuarta.

“Yo calzo como tres números más y la chaqueta no me cruza, no de la guata, sino que del hombro. Entonces, por favor, si él adelgazó, entonces se encogió”, finalizó la hermana de Cecilia Bolocco.