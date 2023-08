“Se me vino la noche oscura”: Cecilia Bolocco reveló por qué decidió dejar de ser vegana

En agosto del año pasado, Cecilia Bolocco reveló a sus seguidores que tomó la decisión de cambiar sus hábitos alimenticios y se convirtió en vegana tras haberse contagiado de COVID-19.

“El COVID-19 me hizo tomar grandes decisiones en mi vida. Hablé con el director médico de mi fundación… Me convenció de que tenía que volverme vegana. Desde entonces no he vuelto a comer carne, nada animal, ni huevos, ni leche, nada”, relató en esa oportunidad.

“Sin leche, si nada animal, sin gluten, y yo fumaba, pero poquito (…) también dejé el café, tomaba mucho. Además, no he tomado vino”, relató aquella vez.

No duró ni un año

Sin embargo, este estilo de vida no le alcanzó a durar apenas un año. Así lo confirmó la Ceci en uno de sus Instagram Live, luego de que una de sus seguidoras le preguntara cómo habría hecho con la dieta vegana durante su luna de miel en Europa.

“Yo dejé de ser vegana porque se me vino la noche oscura. Después andaba sin energías, me empecé a sentir más o menos mal”, contó la ex Miss Universo.

“Me estaba alimentando pésimo, porque comía todo el día puros garbanzos, hummus, exquisito pero no, no. Tenía que alimentarme con más proteína”, aseguró la diseñadora.

Asimismo, aseguró que los doctores le dijeron que podía dejar ciertos alimentos: “No comas carnes rojas si no quieres y no como”, sentenció.

Te podría interesar: https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/08/09/la-lujosa-luna-de-miel-de-cecilia-bolocco-y-pepo-daire-en-europa-la-noche-en-el-hotel-cuesta-2-millones/