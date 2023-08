Sergio Lagos alista su retorno a los reality de Canal 13 con nuevo proyecto musical junto a su hijo León

Mientras se prepara para su regreso a los programas de telerrealidad en Canal 13, con el reality “Tierra Brava”, Sergio Lagos se alista también para una nueva incursión en la música.

Será este sábado 12 de agosto cuando, desde las 22:00 horas, presentará un show con sus más recientes creaciones, acompañado por su banda “Los Gaffers”.

El show de Sergio Lagos con su hijo León

En la cita, que se realizará en el Bar de René, en la comuna de Providencia, el rostro de Canal 13 cantará junto a varios artistas invitados. Entre ellos, su esposa Nicole, y los intérpretes Claudio Valenzuela (Lucybell), Sebastián Gallardo (We are the grand), Camilo Canales (Kolumbia), y el dúo Yorka, las últimas y flamantes ganadoras de la competencia musical del pasado Festival de Viña del Mar.

Como gran sorpresa de la noche, se presentará León Lagos, el hijo de 14 años del animador.

Angélica Sepúlveda se refiere a rumores sobre eventual regreso a reality shows chilenos

Canal 13 confirma animador de nuevo reality y surgen los primeros posibles participantes

“En el mítico Bar de René nos reuniremos con muchos invitados que queremos y respetamos en una gran celebración de la música, de las canciones y de la escena nacional. Todo eso, además de la presencia de un pequeño llamado León”, adelantó, el orgulloso papá, quien también dio cuenta de los preparativos de “Tierra brava”.

“Lo único que puedo decir es que estoy muy feliz de volver a hacer un reality, y me pone muy contento que el género esté revitalizado a 20 años de ‘Protagonistas de la fama’”, señaló Lagos, quien reconoció no “saber nada aún” de los posibles nombres de famosos que participarán del programa y que han circulado en los medios, como Pamela Díaz, Sergio Rojas y “La Botota”.

Sergio Lagos se presenta en show musical junto a su hijo León por primera vez

“Tiene toda una forma”: Sergio Lagos pone todas las fichas por Pancho Saavedra en Viña 2024