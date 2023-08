Daniel Fuenzalida responde a Pamela Díaz por posible llegada a TV+: “Si es con Gonzalo Cordero...”

El animador de Me Late, Daniel Fuenzalida, se refirió a la inminente llegada de Pamela Díaz a trabajar a su ex canal, TV+, lugar donde fue sacado de manera abrupta junto a su equipo de periodistas. Por este motivo, respondió qué le parecía que su amiga se pusiera al mando del ejecutivo Gonzalo Cordero, quien fue el gestor de su despido.

Fue durante la emisión del programa vía Youtube que el conductor respondió a las preguntas “durísimas” que envía el público.

“Esta pregunta es para Daniel Fuenzalida. Qué opinas que tu amiga Pamela Díaz esté preparando un programa en tu antiguo canal TV+, bajo la dirección de Gonzalo Cordero”. se escuchó en el audio enviado al número de Whatsapp.

Esta consulta surgió luego que la propia Fiera revelara a Publimetro que en septiembre retornaría a trabajar en pantalla abierta, junto a un famoso animador, a TV+.

“Pienso que ella es un buen talento, como muchos talentos que están en TV+: Viñuela, Raquel, la Paty. Lo qué pasa, es que están mal dirigidos y a no marcan. Entonces Pamela Diaz se debe asesorar muy bien”.

“Si ella se va a la TV+, espectacular, uno no puede negar el trabajo a nadie. Nuestra amistad va seguir intacta, pero se tiene que asesorar, porque las personas que están hoy día (en dirección), por mucho que llegue Pamela Díaz no creo que pueda levantar algo”.

“Diría yo, espectacular, que acepte el trabajo, pero si es con el señor Gonzalo Cordero le aconsejaría que mejor que no, porque es una persona que no le ha ido bien durante los años haciendo televisión. Entonces, ahí diría que no”, sentenció.