La pregunta de Daniela Aránguiz que indignó a Daniella Campos: “Para la próxima vez ten un poco más de cuidado”

Si bien no resultó con la misma polémica del episodio pasado, en el que Anita Alvarado le contestó con todo a Cathy Barriga por sus dichos post programa, en el capítulo de este jueves en “El Purgatorio”, Daniella Campos le paró fuertemente los carros a Daniela Aránguiz.

Campos fue consultada sobre la polémica con su pareja, quien provocó dos veces su detención y ella decidió perdonarlo.

LEE MÁS: Daniela Aránguiz le envía el último mensaje a Jorge Valdivia: “Te suelto para que puedas ser feliz con alguien bueno”

“Creo que lo que hizo Carlos fue una estupidez, así lo califico, siento que fue un exceso, así mismo lo reconoce él”, comenzó explicando la exmodelo, en medio de las pifias del público, que al parecer no estaba de acuerdo con su perdón.

Fue ahí que Aránguiz lanzó la pregunta que sacó de sus casillas a la ex de Iván Zamorano. “¿Pero exceso de drogas?”, consultó.

“No, no. Exceso lo que hizo él ¿De qué estás hablando, Daniela? escúchame, disculpa, te quiero aclarar una cosa, yo soy mamá, tengo una familia detrás. Estoy en un proceso judicial donde se me ha hecho examen de pelo, sangre y orina, todos negativos, entonces para la próxima vez ten un poco más de cuidado”, le dijo visiblemente molesta.

Antes de terminar la polémica la repasó: “Tú tratas de mentirosa a todo el mundo, trata de no usar la mentira con la gente, miente, miente, que algo queda”.