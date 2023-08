“Mi primer hijo falleció”: Pincoya de Gran Hermano hizo llorar a televidentes con sensible confesión

“ESTOY LLORANDO”. Ese fue el hashtag con mayúscula con los usuarios de Twitter convirtieron en trending topic luego de ver el emotivo capítulo donde Jennifer Galvarini, la querida Pincoya, pudo ver en un video a su amado hijo, esposo y amigos, tras ganar el desafío que le impuso Gran Hermano.

En el capítulo del jueves, el mejor en lo que va del reality, la representante de Chiloé realizó una profunda confesión mirando a la cámara, revelando el motivo que la hizo ingresar al encierro, cuyo fin es realizarle un regalo a su pequeño Felipe, “Gatito”.

[ “Ella me dijo...”: La razón de Alessia para dejar a Trinidad en placa de eliminación ]

En primer lugar, lamentó estar nuevamente en placa de eliminación, pero aseguró estar enfocada en su objetivo de llevarse el gran premio, que pasó de 25 a 30 millones, gracias a la prueba que pasó con éxito.

“Igual me genera rabia que me voten todas las semanas, pero yo sé a qué vine”, dijo en primera instancia, explicando sus razones.

“Sabía que tenía que dejar cosas, dejar a mi familia, pero para mí lo más preciado es mi hijo. Ustedes dirán ¿entonces por qué está acá? Porque le quiero dar un regalo”, añadió con la voz quebrada, sin revelar, por ahora, cuál es el preciado obsequio.

Pincoya hizo llorar a seguidores de Gran Hermano

Pero, tras esto, vino la sensible confesión a corazón abierto y que emocionó hasta las lágrimas.

“Mi hijo es paciente renal. Y mi primer hijo falleció”, dijo con los ojos llorosos, sorprendiendo a los televidentes.

“Lo llevo en el corazón todos los días. No es que no lo extrañe, pero trato de no pensar para no quebrarme”. Por esa razón, aclaró que no le gusta llorar, para que su hijo “me vea contenta”, confesó.

“La pinco ya ganó, sea como sea, ya ganó. Y si tiene que ganar además el reality, mejor, pero a diferencia de todos los otros wns, ella sí que ganó”, “Puta que me ha hecho llorar la Pinco y ahora con el saludo de su familia tengo mi corazón apretado. Son lo máximo las lulos y Tuti falta Panchito”, fueron algunos de los comentarios en redes.