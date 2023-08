“Ella me dijo...”: La razón de Alessia para dejar a Trinidad en placa de eliminación

Fue un capítulo de infarto de principio a fin en Gran Hermano. Risas, peleas, llantos y un montón de emociones, con Jennifier Galvarini, La Pincoya, como una de las protagonistas indiscutidas de uno de los mejores episodios en los casi dos meses de reality de CHV. Pero, la guinda de la torta para los seguidores del Team Lulo, fue la elección de Alessia por salvar a Jorge, por sobre Trinidad Cerda.

Esto significa que el ex Mister Chile, re bautizado como “Mister Pic...” por Sebastián Ramírez. podrá permanecer, por lo menos una semana más en la casa, mientras que Trini deberá enfrentar a Coni y Pincoya, arriesgando ser la octava eliminada el próximo domingo, puesto que las “lulos” son las favoritas público.

Incluso, Trinidad tiene claras opciones de batir todos los récords en las votaciones, superando los porcentajes de votos del público que recibió Maite Phillips (90,04%) y Viviana Acevedo (93,31%).

Alessia salvó a Jorge de la eliminación

Fue casi al final del programa, cuando llegó el turno de la líder de la semana de entregar su decisión, indicando que la segunda persona que dejaba en placa (después de Coni) fue a Trinidad.

“Le tengo una gran cariño, es una excelente persona y ella me dijo que siguiera mi corazón y que me quedara tranquila, lo cual le agradezco mucho”, dijo Alessia para dejar en placa a Trini, quien solo pidió amor para el mundo y que los votantes también sigan su corazón.

Posteriormente, entre Pincoya y Jorge, se inclinó por su amigo.

“La persona que no salvo, estuvo en mis opciones. La pensé harto, porque le tengo mucho cariño y creo que es una excelente persona. Sin embargo, si no salvo a la otra persona y se va, no podría seguir bien, porque al principio no lo conocí tanto, pero ahora puedo decir que es una persona muy linda y puedo llamar que es mi amigo y lo quiero mucho”, dijo Alessia para salvar a Jorge.

De esta forma, la placa de eliminación quedó compuesta por Constanza, Jennifer y Trinidad.