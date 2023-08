“Me está cayendo mal”: Kel Calderón sinceró quién es la persona que no soporta en Gran Hermano

La influencer, Kel Calderón, hija de Raquel Argandoña reveló quién es la participante de Gran Hermano que le está sacando canas verdes y que se ha convertido en una verdadera molestia para sus ojos, señalando que la señora Mónica, las más adulta en la historia del reality, ya no es de su agrado.

Así lo contó en el programa de de YouTube “Algo Que Decir”, donde reconoció que sus palabras podía ser algo “funables” pero no se podía contener a guardárselas. Indicando que, a falta de Bambino, la veterana de pelo morado tomó su lugar en cuando a persona non grata.

“Me caía muy mal Bambino, pero ahora que ya se fue, me está cayendo mal la señora Moni. Sé que es muy funable decir esto, pero ha estado media pesada el último tiempo. Igual entiendo, pero no me cae bien”, reconoció Kel, quien ya es una más de las televidentes que sucumbió ante el fenómeno de Gran Hermano.

Además, contó quienes son sus participantes favoritos, reconociendo que es “team Lulo” de corazón.

“Coni Queen y Pincoya. Las amo, en verdad Pincoya me caía pésimo al principio, pero a lo largo del programa la empecé a amar”, concluyó Calderón.

Críticas generalizadas a Mónica

Pero, al igual que kel Calderón, son varios en redes sociales quienes han manifestado su descontento con la actitud de la señora de 71 años, quien producto de su edad argumenta que no puede participar de todas las actividades.

Si bien, al principio se ganó el cariño del público y fue considerada como la abuela dentro de la “Familia Lulo”, finalmente sus comentarios le pasaron la cuenta. Ahora, las críticas apuntan a que no lo colabora en la casa más famosa del mundo.