“Si tu piensas así de mí...”: Papá Lulo responde a dichos de Maite Phillips en su contra

El reality Gran Hermano está agarrando vuelo tanto adentro, como afuera del encierro. Esto, porque los participantes eliminados continúan con los cara a cara incluso fuera del programa. Fue así como Francisco Arenas, el querido Papá Lulo, respondió a las declaraciones que Maite Phillips realizó contra él.

Fue días atrás, invitada al programa Zona de Estrellas, que la quinta eliminada por el público, con más del 90 por ciento de los votos, reveló que Panchito había generado cierta incomodidad entre las mujeres, puesto que las “miraba mucho”.

“Francisco tiene unas salidas medias extrañas. Las primeras semanas (en el reality) las niñas se sentían incómodas. La Estefi se me acercó y me dijo que Francisco la miraba mucho…”, fueron sus acusaciones,

Ahora, fue el turno del aludido, quien respondió en el mismo canal Zona Latina donde tuvo su derecho a réplica.

Francisco Arenas se defendió de acusaciones

“A lo mejor ella malinterpretó algunas cosas, pero nunca fue con intenciones de nada extraño. Yo sé como soy y estoy claro. Esas son sus opiniones (...) Estoy hablando con el corazón. Yo tengo hijas mujeres”, aclaró respecto a las supuestas miradas con otros ojos.

Además, tras las críticas recibidas por decirle a Francisca Maira que cuando hablaba se le quitaba lo guapa, señaló que fue mal interpretado.

“Cuando ella hizo la declaración, siento que me dejó mal con la gente. No me atreví a aclararlo en ese momento. Dije que era guapa, pero abría la boca y dejaba la embarrada (…) Lo encontré que se refería muy vulgarmente a las partes genitales. Nunca fue con mala intención. Después le pedí perdón, porque ella lo malinterpretó, pero nunca quise hacerle daño”, explicó.

Finalmente, respecto a las disculpas públicas que emitió Maite tras sus dichos, recalcó que él está muy tranquilo, porque sabe la persona que es.

“No tengo rencor, nada, me dio pena cuando vi eso. Yo no soy de televisión, soy de corazón (…) Maite, no te preocupes, si tú piensas así de mí, yo sé lo que soy, estoy tranquilo. Esa es mi verdad. Para mí es un capítulo cerrado”, consignó Página 7.