Tiktokers la rompieron con hilarante parodia de personajes de Gran Hermano Chile: “Y la que Lulee”

Desde su inicio, el reality de telerrealidad Gran Hermano Chile ha mantenido cautivada a la audiencia, llegando incluso a dominar los titulares en medios nacionales. Con miles de seguidores sintonizando diariamente las emisiones en vivo a través de Pluto TV y CHV, este fervor fanático ha inspirado a los más ingeniosos a crear recreaciones y parodias de los participantes del programa.

Un grupo de amigos y amigas tiktokers llevó esta tendencia al más allá, y crearon un hilarante video que se ha vuelto viral en la plataforma TikTok. En el clip, que ya acumula más de 40 mil likes, estos jóvenes talentosos imitan con maestría a los jugadores del reality, incluyendo a Constanza Capelli, Jennifer “Pincoya”, Jorge Aldonay y Skarleth Labra.

“Cuando tus amigos son fans de Gran Hermano”, se lee en el video, que da paso a la graciosa imitación. “Y la que Lulee”, señalaron en el video compartido por el usuario @galleguillosxdd.

La escena que se recrea en el clip guardan relación con una reciente “parada de carros” de Constanza al participante Jorge Aldonay. Todo comenzó cuando Jennifer Galvarini, conocida como “La Pincoya” cumplió un desafío propuesto por el mandamás de la casa; este reto consistía en que ella, junto a 5 jugadores de la casa, se lanzaran totalmente desnudos a la piscina, al estilo “Pincoya” y se mantuvieran allí por 30 segundos. Tras cumplir el desafío, la oriunda de Chiloé recibió una serie de beneficios: 5 millones extras para el premio final, cigarros, un asado para todos y un añorado video de su hijo.

En particular, la causal del conflicto fue el tema de los cigarros, un bien preciado en la casa-estudio. Esto debido a que Jennifer repartió los cigarros obtenidos entre los participantes que la ayudaron con su desafío: Constanza, Raimundo, Francisca, Rubén y Lucas. Sin embargo, esta situación molestó a Jorge, quien fue a “encarar” a los involucrados por no haber repartido cigarros a Alessia.

“¿Por qué no le dieron cigarros a la Alessia?”, increpó Jorge a Constanza. La participante no se quedó callada y le aclaró: “No me pareces que tú vengas aquí prepotente. Si tú tienes que hablar con alguien, habla con la Pincoya. Ella es la ganadora del premio. Si yo no quise participar en algo, no llegaría a reclamar por un premio que no es mío”.

[ LEE TAMBIÉN: “Yo igual me he decepcionado”: Otro participante eliminado de “Gran Hermano” declaró su molestia con Francisca Maira ]

Como era de esperar, el viral ya acumula una avalancha de comentarios, muchos de los cuales destacan la asombrosa semejanza entre los personajes imitados y sus contrapartes en la realidad. “Me impresionó el grito de la Skarleth, le salió idéntica”, “Yo solo quiero ser uno de ellos”, “10/10 la actuación”, “Todos se parecen” y “Jajajaa el mejor que he visto ! Agú”, elogiaron los seguidores, y destacaron la sorprendente similitud entre los personajes parodiados.

Revisa el registro: