“Yo igual me he decepcionado”: Otro participante eliminado de “Gran Hermano” declaró su molestia con Francisca Maira

Una de las participantes más polémicas de “Gran Hermano” es Francisca Maira, quien ha recibido diversas críticas en redes sociales, e incluso denuncias al Consejo Nacional de Televisión. Ahora sus excompañeros están expresando su malestar con el comportamiento de su amiga de encierro.

Primero fue Viviana Acevedo, quien en el programa “Algo que decir” declaró que no le cayeron bien algunas actitudes que vio de Maira. “Es algo que me molestó mucho, demasiado. Ahora que lo vi afuera, yo estaba dentro de la casa cuando dijo algunas cosas”, señaló.

“Cuando salga, si es que se acerca, vamos a conversar y todo. Yo adentro la consideraba una amiga, la considero una amiga todavía”, agregó en el programa conducido por Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina de Loops TV.

“Estaba hablando de mí”

Un episodio en particular que le molestó, el cual manifestó nuevamente en el último capítulo de “Espiando la fiesta”, en el que estaba junto a Maite Philips, Fernando Altamirano y Ariel Wurth. En una conversación con Lucas, la participante que sigue en competencia aseguró que Vivi le daba asco.

En el programa nocturno de Chilevisión, ella ahondó en este episodio y contó: “dijo que le daba asco, que no le gustaba y muchas cosas más. No es lo que me dijo a mí, así que se me cayó”.

“Ayer lo vi, primero vi si estaba editada o cortado, porque igual lo que suben en las redes se edita, por lo que yo vi que no tenía ningún corte. Ella dijo algo clave, de que había conversado conmigo, no dijo mi nombre, pero de que sí había conversado conmigo, entonces ahí supe que estaba hablando de mí”, agregó.

Viviana dijo que ella no se lo mencionará a Fran, y lo va a tratar si es que le conversa sobre el asunto. Sin embargo, si es que entra en repechaje, no podrá contar lo que vio, pero sí la encararía sin darle información.

“Algunas actitudes que tomó...”

Otro de los presentes mencionó su malestar con Francisca, una vez que revisaron el material del reality y vieron los capítulos posteriores. Al ser consultado sobre este distanciamiento entre Vivi y Fran, el invitado Fernando Altamirano, alias “Bambino”, confesó su molestia.

“Yo igual me he decepcionado de algunas actitudes de la Fran, sinceramente. Si yo estuviera en los pies de la Vivi, sería obvio que también me decepcionaría”, contó.

Sobre este malestar, Altamirano ahondó que son “algunas actitudes que tomó con el chico nuevo Raimundo cuando entró, eso más que nada. Son temas más personales míos, (con respecto) a Lucas y Ale”, agregó.