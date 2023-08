Cathy Barriga responde en Me Late a rumores de separación con Joaquín Lavín: “Estoy...”

Días atrás Anita Alvarado lanzó un bomba de prensa rosa, señalando que Cathy Barriga se habría separado de su marido Joaquín Lavín Jr. “Las malas lenguas comentan que estás separada de tu marido y si es así, qué triste. Espero que no porque él te ayudó y tú a él. Hicieron una buena dupla…Son de la misma calaña”, la descueró en un live de Instagram.

Ahora, la propia aludida se refirió al supuesto quiebre amoroso con el diputado e hijo del excandidato presidencial y alcalde de Las Condes. Esto, tras ser consultada por su propios compañeros de Me Late Estelar, emitido la noche del sábado en Zona Latina.

[ Sebastián Ramírez realizó primer evento discotequero tras salida de Gran Hermano: ¿Cómo le fue? ]

“Qué opinas de la referencia que hace la señora Alvarado respecto a su marido”, preguntó Sergio Rojas.

“Tendrías que preguntarle a él...porque la verdad...”, señaló diciendo que lo pueden ubicar “en el Congreso, donde trabaja”. Más no en la casa, como le propusieron los periodistas.

Cathy Barriga sobre rumores de separación

“Acá se hace alusión directa a tu marido. Anita Alvarado dice que existiría un quiebre matrimonial entre ustedes. Mi pregunta es, ¿cuál es la reacción de tú marido Joaquín, qué dice, qué hace?” volvió a insistir Rojas.

“No voy a responder a lo que la señora Alvarado dijo. Pero el tema del rumor de separación nace de otro lado...yo no he tenido ninguna alteración en mi estado civil...estoy casada”, sentenció.