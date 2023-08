“Es penca”: Luis Slimming disparó sin filtro contra Pancho del Sur

Luis Slimming emitió unos dichos sin filtro contra Pancho del Sur, en El Sentido del Humor, justo cuando en dicho podcast revisaban unas declaraciones del grupo Fusión Humor, quienes revelaron una mala onda con ese mismo comediante.

Todo porque Pancho del sur había dicho que la agrupación participó en un programa de televisión, que, según su opinión, estaba arreglado.

En ese momento Luis Slimming comenzó a a criticar al comediante: “Esta es una jugada clásica del ‘chancho del sur’, porque él trabajaba en Coliseo Romano y por cagarse a la competencia inventó este cahuín”, lanzó de entrada.

Recordemos que tras esta polémica, Fusión Humor finalizó en el tercer lugar del Rey del Show, espacio al cual hizo alusión Pancho del Sur.

“Él le ha hecho tanto daño a la comedia chilena”, declaró Slimming y luego revisaron un video que grabó Pancho del Sur, donde aparece junto a Willy Sabor.

Ahí advierte que tocará este tema en el podcast que tiene el ex Morandé con Compañía “voy a hablar de Luis Slimming, Prepárate, porque ahora me toca a mí”, dice en el video.

Contra Pancho del sur

Al enterarse de esto, el triunfador del Festival del Huaso de Olmué despotricó en contra de Pancho del sur.

“Me da risa, porque dice ‘ahora que me dieron pantalla…’, porque claro, no lo invitan a ningún lado., si todo el mundo lo odia, si el hueón es penca”, lanzó sin pensarla dos veces Slimming.

“¡Penca cu…! Me hiciste bullying. Me escondías los lentes y una vez me despediste y me grabaste, para ver cómo yo reaccionaba, como cabro chico. Tenías como 40 años y yo venías recién llegando a la televisión”, aseguró.

“Según tú, yo jamás iba a llegar a ser alguien en el humor. Se lo dijiste a Edo Caroe en un almuerzo. ¿Creíste que no me iba a contar? Edo Caroe era mi pololo, hueón”, dijo serio, pero sin perder su habitual sentido del humor

Por último, dijo otras frases como “Pancho del Sur y su envidia al talento joven” y que “ni siquiera en el sur lo quieren”, agregando que nunca le había enseñado algo.