Trinidad dejó “Gran Hermano” con polémica frase, avivada por Skarleth: “¡Di lo tuyo!”

Trinidad Cerda fue la octava eliminada de Gran Hermano Chile. Y su salida estuvo acompañada de una intensa jornada de discusiones y enfrentamientos en la casa-estudio. Un momento que sorprendió a todos fue cuando, Skarleth, avivó a Trini a dejar la casa con una polémica frase, según se alcanzó a ver en la emisión.

A pesar de su confianza antes de abandonar la casa, Cerda no logró convencer al público y obtuvo un sorprendente 94% de las preferencias en las votaciones, superando incluso la marca establecida por Viviana Acevedo.

Durante el estelar en vivo, Trinidad expresó sus emociones: “Es surreal, no creo que me vaya a ir… Estoy tranquila, los quiero demasiado. Cometí un error al pensar que había encontrado a una amiga, y en verdad encontré a varios más”. También compartió su incertidumbre sobre el futuro y se despidió con esperanza y fe.

La salida no estuvo exenta de drama, ya que Cerda se enfrentó a su compañera de encierro, Pincoya. “No me toques, no me toques nunca más, guarén… asquerosa”, le lanzó Cerda a Jennifer.

“Y tú, ay que el amor y le querías quitar el novio a tu amiga, hueo… cochina”, le respondió la Pincoya, para luego agregar: “Mala persona, ándate nomás, parece que la manada se está desarmando, la gente ve todo. Mala amiga, mala persona”.

Pero el punto culminante llegó cuando lanzó la frase enigmática “esto va para vos, fea y fome”. Las cámaras revelaron que Skarleth Labra había alentado a Trinidad a decir esas palabras, demostrando una influencia crucial en el momento.

“¡Di lo tuyo!”, señaló la joven de 18 años para luego modular las palabras “fea y fome”.

La joven Labra no solo alentó a Trinidad a hablar, sino que también le proporcionó las palabras exactas, agregando aún más leña al fuego del conflicto. La actitud de Skarleth fue objeto de crítica en redes sociales, ya que los usuarios la acusaron de ser instigadora e “insidiosa”.