Daniela Aránguiz disparó ácido comentario en contra de Daniella Campos: “Kenita siempre ha sido mucho más bonita que ella”

En un reciente episodio de Zona de estrellas, la panelista Daniela Aránguiz no dudó en expresar su opinión sobre los recientes comentarios de Daniella Campos acerca de Kenita Larraín. La polémica se originó en el programa “El Purgatorio”, donde Campos hizo declaraciones controvertidas sobre el quiebre amoroso entre Kenita e Iván Zamorano.

Aránguiz, conocida por no guardarse nada, no tardó en responder. En el episodio más reciente de “Zona de Estrellas”, lanzó un agudo comentario en contra de Campos: “¿Sabes lo que le pasa a Daniella Campos? Que no puede aceptar que Kenita siempre fue, siempre ha sido y siempre va a ser mucho más bonita que ella. Así de simple”.

La ex Mekano no titubeó en manifestar su admiración por Kenita y destacar su belleza, al mismo tiempo que desestimó cualquier envidia hacia la influencer. En esa línea, agregó: “La Kenita siempre fue para mí una de las mujeres más bonitas de Chile. Y lo digo porque yo no tengo ni un pelo de envidiosa”.

“Daniella Campos todavía no puede superar que Bam Bam Zamorano pololeó no sé cuántos años con ella y nunca le pidió matrimonio, y a la Kenita a los tres meses le había pedido matrimonio”, expresó.

Sus palabras no dejaron indiferente a nadie, incluso, Adriana Barrientos, panelista del programa, sugirió que el conflicto podría tratarse de un problema de faldas, y no tanto de belleza. Aránguiz respondió con un tono sarcástico: “No, pero también, siempre te dejan por alguien más bonito”.

“Daniella era estupenda, pero Kenita siempre ha sido más. Yo creo que de todas las modelos de la época, yo creo que Kenita era la más bonita”, concluyó Daniela.